Американские военнослужащие, которые в рамках ротации должны прийти на смену ранее уехавшим из Литвы военным США, уже находятся на пути в страну. Это подтвердил 22 сентября президент Литвы Гитанас Науседа. Он написал, что благодарен президенту США Дональду Трампу за решение, которое важно для безопасности не только Литвы, но и всего региона.

В последние годы в Литве размещались на ротационной основе около тысячи американских военнослужащих (как правило два батальона с бронетехникой). Летом нынешнего года размещённые в Литве два батальона 1-й кавалерийской дивизии с танками Abrams покинули страну, и несколько месяцев в Литве оставалась только небольшая группа американских военных без бронетехники. Это вызывало опасения ряда политиков — в особенности в связи с планами США пересмотреть своё военное присутствие в Европе. Литва, однако, получила заверения от США, в частности госсекретаря Марко Рубио, что ротация вскоре произойдёт.

Присутствие американских войск в Литве рассматривается как важный фактор сдерживания. Литва граничит с российской Калининградской областью и с союзной России Беларусью. В последнее время лидеры и представители спецслужб ряда европейских стран, в том числе Польши, Латвии и Франции, предупреждали о росте угрозы агрессивных российских действий против стран НАТО. В то время как полномасштабное вторжение, по оценкам экспертов, малоправдоподобно, возможны так называемые гибридные операции, включающие в себя диверсии или, например, удары дронов «под чужим флагом». Целью этих операций могла бы быть проверка единства НАТО, считают в спецслужбах.

Сегодня же Сейм Литвы проголосовал за исключение из Конституции страны запрета на размещение в стране ядерного оружия и иностранных военных баз. За проголосовали 99 депутатов, против – 13, воздержались – пять. Об этом сообщает BNS. Ранее сообщалось, что Вильнюс ведёт переговоры с Вашингтоном о потенциальном размещении в Литве американского ядерного вооружения.

Литовскому парламенту нужно проголосовать за поправки ещё два раза – с трехмесячным перерывом. Окончательное голосование, как сообщил председатель Сейма Юозас Олекас, состоится 12 января 2027 года. Его должны поддержать две трети депутатов, то есть конституционное большинство (как минимум 94 из 141 депутатов), отмечает «Настоящее Время».

Литва, как отметил ранее президент Гитанас Науседа, фактически является единственной страной НАТО, которая самостоятельно установила для себя «абсолютный запрет [на размещение ядерного оружия], который не содержит никаких исключений».

Он подчеркнул, что в ближайшее время Литва не собирается размещать ядерное оружие на своей территории, но отмена этого положения позволит властям принять меры в случае изменения обстановки в сфере безопасности. Литва при этом останется участницей Договора о нераспространении ядерного оружия.

В России резко отреагировали на намерение Литвы внести поправки. Известный резкими заявлениями бывший президент Дмитрий Медведев предположил, что Литва может стать потенциальной целью российского ядерного удара и «исчезнуть с карты мира». (svoboda.org)