Около 4 тыс. военнослужащих стран НАТО на более чем 50 военных кораблях прибудут в Литву для участия в крупнейших на Балтике морских учениях Baltops-2024.

Как передает #, об этом сообщил журналистам командующий ВМС Литвы адмирал Гедрюс Пременецкас.

«Около 30 кораблей пришвартуются в Клайпедском государственном порту, еще несколько в зависимости от ставящихся перед ними задач останутся за пределами порта», — сказал он.

По его словам, кроме кораблей, которые представляют ВМС 21 страны, в учениях задействованы 45 военных самолетов. Как утверждает адмирал, это крупнейшие военные маневры на Балтике за все время проведения морских учений. Они продлятся до 22 июня.

Основными задачами Baltops-2024 являются демонстрация стратегического взаимодействия партнеров по НАТО на тактическом и операционном уровнях, отработка совместных действий в кризисной обстановке.