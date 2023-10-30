Обещанные Нидерландами Украине истребители F-16 прибудут в учебный центр в Румынии через две недели, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в социальной сети Х.

По словам главы нидерландского кабмина, об этом он во время видеоконференции сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Премьер сообщил, что в Румынию прибудут F-16, которыми Нидерланды пообещали усилить противовоздушную оборону Украины.

Как заявил Рютте, это означает, что в ближайшее время могут начаться курсы подготовки украинских летчиков, которые будут управлять этими истребителями.