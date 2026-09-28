Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что еще рано говорить о том, мог ли Иран быть причастным к возможной подготовке к нападению на базу ВВС Великобритании Фэрфорд.

«С моей стороны было бы действительно неразумно строить догадки о наличии возможных мотивов у этих людей», — ответил он в понедельник на вопрос журналиста Sky News о вероятной роли Ирана.

Стритинг из соображений национальной безопасности не стал предоставлять более подробную информацию о личностях подозреваемых, а также о поводах для организации теракта. Он пообещал, что власти проинформируют общественность позже. Он отметил, что расследование продолжается.