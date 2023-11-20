Заявление канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, согласно которому иранские власти якобы имеют отношение к захвату йеменскими хуситами корабля в Красном море, не соответствуют действительности. На это указал официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи, передает ТАСС.

По данным агентства, 20 ноября дипломат провел пресс-конференцию для журналистов. В ходе мероприятия он отверг обвинения правительства еврейского государства в причастности Тегерана к захвату судна Galaxy Leader.

«Эти обвинения необоснованны», — подчеркнул Чафи.

19 ноября телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил о захвате израильского грузового судна Galaxy Leader, которое находилось в акватории Красного моря. По данным СМИ, атаку организовали йеменские повстанцы-хуситы.