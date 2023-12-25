Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи заявил, что исламская республика непричастна к атаке, которую совершил беспилотник на танкер для перевозки химикатов Chem Pluto у берегов Индии.

«Мы отвергаем эти обвинения как полностью необоснованные», — сказал представитель ведомства, комментируя заявление Пентагона, согласно которому атаковавший судно беспилотник был запущен с территории Ирана. «Такие заявления направлены на то, чтобы отвлекать общественное внимание и прикрывать полную поддержку американским правительством преступлений сионистского режима (Государство Израиль — прим. ТАСС) в секторе Газа», — приводит слова Канани Чафи агентство IRNA.

Об ударе беспилотника по судну у побережья Индии 23 декабря сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Как затем указали индийские ВМС, на помощь к Chem Pluto направились корабли Военно-морских сил и Береговой охраны Индии. Танкер направлялся в город Мангалуру из порта Саудовской Аравии.

Впоследствии Пентагон заявил, что по танкеру Chem Pluto, который шел под флагом Либерии, принадлежал Японии и обслуживался Нидерландами, нанесен удар в Индийском океане в 200 морских милях (370 км) от берега дроном-камикадзе, запущенным из Ирана.