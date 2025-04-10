Жан-Клод Ван Дамм впервые отреагировал на возбуждение против него уголовного дела о секс-торговле детьми. Представитель 64-летнего актёра прокомментировал сообщения прессы изданию People.

Ранее стало известно, что Ван Дамма обвиняют в том, что 10 лет назад в Каннах ему были «переданы» для сексуальных услуг пять девушек-моделей, некоторые из них на тот момент могли быть несовершеннолетними. Актёр якобы знал об «уязвимом состоянии» жертв. По данным СМИ, дело расследуют правоохранительные органы Румынии, гражданками которой были модели, сообщает spletnik.ru.

«Нам стало известно о статьях, в которых говорится о предполагаемом инциденте в Каннах с участием господина Жан-Клода Ван Дамма. Эти факты являются одновременно гротескными и не соответствующими действительности. Господин Ван Дамм не желает комментировать или подпитывать этот слух, столь же абсурдный, сколь и беспочвенный», — цитирует издание представителя актёра.

Напомним, дело против Ван Дамма расследует Румынское управление по расследованию организованной преступности в рамках преследования местного бизнесмена и владельца модельного агентства по имени Морель Боля, которого арестовали в 2020 году. Его обвиняют в создании преступной сети, в которой девушек-моделей, в том числе несовершеннолетних, вербовали для оказания секс-услуг.

Имя самого Ван Дамма всплыло в деле после того, как показания в отношении него дала одна из свидетельниц. Девушка, имя которой не разглашается, заявила, что стала жертвой сети торговли людьми, во главе которой стоял Морель Боля, и находилась в Каннах, когда произошёл инцидент. «Я только что присоединилась к [модельному] агентству. В то время они организовывали много мероприятий как в Румынии, так и за рубежом. В тот период в Каннах произошло событие — презентация фильма с Ван Даммом в главной роли. После этого пять девушек из провинции отправили спать с Ван Даммом. Девушки из нашей организации рассказали эту историю», — цитирует её телеканал Antena 3.

Ван Дамм был женат пять раз. Является отцом троих детей. Восемь лет назад его сын был задержан за хранение наркотиков и вооружённое нападение.