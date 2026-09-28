Южная Корея потребовала от Украины официальных объяснений и извинений после публичного раскрытия информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. Об этом сообщает Reuters.

«Администрация президента выражает глубокое сожаление в связи с односторонним раскрытием информации Украиной и последующим ложным заявлением о том, что соглашения о неразглашении не существовало», — заявил старший президентский секретарь по связям с общественностью Сон Ги Хон.

По словам представителя южнокорейской администрации, Киев неоднократно обсуждал с Сеулом передачу военнопленных по различным каналам и сам просил не разглашать информацию.

При этом, несмотря на согласие Южной Кореи сохранять информацию в тайне, президент Украины Владимир Зеленский позднее раскрыл этот факт в выступлении на Генассамблее ООН. В Сеуле сочли это серьезным ущербом для доверия между странами и заявили, что рассматривают возможность принятия дополнительных мер в отношении Киева в связи с инцидентом.