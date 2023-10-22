Республика Корея и Саудовская Аравия в ходе визита южнокорейского президента Юн Сок Ёля в королевство планируют подписать 51 меморандум о взаимопонимании на сумму $15,6 млрд. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на офис южнокорейского лидера.

Меморандумы будут подписаны 22 и 23 октября во время инвестиционного форума и церемонии 50-летия сотрудничества между странами в сфере строительства. Документы затрагивают различные отрасли, в том числе торговлю нефтью, водородную энергетику, продовольствие. Меморандум будет подписан между статистическими управлениями. Во время визита наследного принца Саудовской Аравии в Республику Корея в 2022 году стороны подписали меморандумы на $29 млрд.