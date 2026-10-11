Президент США Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Россией и Украиной. По его словам, и Москва, и Киев согласились на прекращение огня в сфере энергетики.

«В войне между Россией и Украиной немедленно вступает в силу энергетическое прекращение огня. Обе стороны согласились. Не нарушайте его», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявление Трампа, сообщил, что впервые слышит о договоренности о прекращении ударов по энергетике. «Если президент Трамп договорился об этом с Путиным, пожалуйста, сообщите нам, когда перемирие вступит в силу», — сказал он Axios. При этом глава государства добавил, что Украина готова согласиться на энергетическое перемирие, если Россия тоже прекратит удары по украинской энергетике.

Высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому, в беседе с Financial Times также заявил об отсутствии у Киева информации об энергетическом перемирии, отметив, что Россия продолжает атаки на энергосистему Украины. «Прямо сейчас наши ремонтные бригады восстанавливают электро- и водоснабжение в Киеве [после российских ударов, нанесённых несколько минут назад]», — сказал собеседник газеты. (themoscowtimes.com)