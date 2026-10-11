После визита бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в Москву на день рождения президента РФ Владимира Путина в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) вновь заговорили о его исключении из партии. В частности, районное отделение партии в баварском Верхнем Пфальце единогласно поддержало эту инициативу на съезде в субботу, 10 октября, сообщила председательница земельной организации Каролин Вагнер.

В резолюции отмечается, что публичная близость Шрёдера к Путину «вступает в серьезное противоречие с основополагающими ценностями социал-демократии» и наносит ущерб репутации партии. Авторы документа призвали правление СДПГ «незамедлительно инициировать новую процедуру партийного разбирательства в отношении Герхарда Шрёдера с целью его исключения из СДПГ».

За лишение Шрёдера членства в партии высказались и сопредседатели отделения СДПГ в Баден-Вюртемберге Робин Месарош и баварского отделения партии Себастьян Ролоф, пишет Tagesspiegel. «Бывший канцлер, который посещает вечеринки по случаю дня рождения военных преступников, дискредитирует не только СДПГ. Шрёдер — позор для всей страны», — заявил Месарош изданию. При этом он отметил, что юридические барьеры для исключения очень высоки. В 2023 году попытка лишить Шрёдера партийного билета уже завершилась неудачей, но если на этот раз будут реальные шансы добиться результата, следует начать эту процедуру, добавил политик.

Призывы исключить Шрёдера звучат не только внутри партии. Сопредседатель «зеленых» Франциска Брантнер в беседе с Tagesspiegel назвала появление экс-канцлера в Москве «политически неприемлемым» и заявила, что он ничему не научился после первой попытки исключения.

Глава социального крыла ХДС Деннис Радтке также обратился к СДПГ с призывом «решить вопрос со Шрёдером и наконец указать ему на дверь».

Несмотря на критику, некоторые социал-демократы сомневаются, что новая попытка исключить Шрёдера из партии приведет к успеху из-за высоких юридических барьеров. Согласно уставу СДПГ, исключение возможно только в том случае, если член партии умышленно нарушил ее устав либо существенно нарушил принципы или внутренний порядок, причинив партии серьезный ущерб.

В 2023 году процедура исключения Шрёдера уже рассматривалась по инициативе 17 партийных организаций. Дело прошло несколько внутрипартийных инстанций, однако в итоге федеральная арбитражная комиссия СДПГ постановила, что Шрёдер может сохранить членство в партии.

8 октября пресс-служба Кремля опубликовала фото празднования 74-летия Путина вместе со Шрёдером — двое старых друзей запечатлены на фоне печи и самовара. В сопровождающем снимок посте отмечалось, что президент РФ утром 7 октября узнал о том, что Шрёдер прибыл в Москву «из сообщений СМИ» и «пригласил своего старого друга к себе домой».

В Москву Шрёдер прибыл, чтобы встретиться с сотрудниками и руководством сети магазинов «Глобус». Ранее экс-канцлер ФРГ стал членом наблюдательного совета компании «Гиперглобус», которая управляет гипермаркетами немецкой сети Globus в РФ.

Герхард Шрёдер занимал пост канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год и возглавлял СДПГ с 1999 по 2004 год. После ухода из политики он неоднократно подвергался критике из-за работы в российских энергетических компаниях. Шрёдера до сих пор считают близким другом Путина, от которого он не дистанцировался даже после начала полномасштабного вторжения России в Украину. (DW)