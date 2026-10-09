В Германии многие политики и СМИ подвергли резкой критике бывшего федерального канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера за его поездку в Москву и участие в праздновании для рождения российского президента Владимира Путина.

Путину 7 октября исполнилось 74 года. Как сообщила на следующий день пресс-служба Кремля, Путин «утром из сообщений СМИ узнал, что в Москве находится Герхард Шрёдер», и «пригласил своего старого друга к себе домой». «Герхард Шрёдер был вместе с Владимиром Путиным, когда глава государства отмечал вчера свой день рождения», — сообщил Кремль, опубликовав фото двух политиков на фоне русской печи и самовара. Где именно Путин отмечал день рождения, не сообщалось.

Официально Шрёдер приехал в Россию в качестве члена наблюдательного совета ООО «Гиперглобус» — это бывшее дочернее предприятие немецкого холдинга Globus Holding, -владеющая сетью гипермаркетов «Глобус». 7 октября Шрёдер посетил один из гипермаркетов в Москве. Это назначение тоже было встречено в Германии критикой.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, по сообщению пресс-секретаря кабинета, был «шокирован» визитом Шрёдера и назвал его участие в праздновании для рождения Путина «аморальным». Другие политики выступили с ещё более резкими словами — депутат от ХДС Родерих Кизеветтер назвал действия бывшего канцлера «предательством Европы и собственной страны», депутат от «Зелёных» Катрин Гёринг-Эккардт — «позором для Германии». Глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала Шрёдера «самым наглым пенсионером Германии», указав на контраст между отказом от участия в расследовании, связанном с «Северным потоком», и готовностью занимать высокооплачиваемые посты в России.

Шрёдер возглавлял правительство Германии в 1998-2005 годах. О его дружеских отношениях с Путиным сообщалось неоднократно. Шрёдер был председателем совета директоров «Роснефти», покинув пост только после начала российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Он посещал Москву после вторжения, встречался с Путиным и отвергал критику в свой адрес, утверждая, что пытается добиться мира. Путин предлагал Шрёдера как возможного представителя ЕС на переговорах о мире — эта идея была сразу же отвергнута в Германии. Шрёдер в связи с его пророссийской позиции лишился ряда постов и привилегий в Германии, однако остался членом СДПГ. (svoboda.org)