Высказывание папы римского Франциска о войне в Украине вызвало резкую критику в Германии. Целый ряд немецких политиков от разных партий выразили в воскресенье, 10 марта, возмущение обнародованным накануне заявлением понтифика, в котором он призвал Киев «иметь мужество поднять белый флаг и вести переговоры».

«Тот, кто требует от Украины просто сдаться, отдает агрессору то, что он незаконно захватил, и тем самым соглашается на уничтожение Украины, — заявила изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) зампредседателя германского бундестага Катрин Гёринг-Эккардт, возложившая полную ответственность за войну на российского президента. — Немедленно положить конец войне и страданиям может Владимир Путин, а не Украина».

Представляющая партию «зеленых» Гёринг-Эккардт подчеркнула, что говорить о мире можно только в том случае, если он будет справедливым и не будет ставить под сомнение существование и самобытность Украины. Замглавы бундестага также заявила, что Россия должна быть привлечена к ответственности за свои военные преступления.

Эксперт по внешней политике Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что своими словами папа Франциск предоставляет президенту России «готовый план дальнейших действий». «Неслыханно, глава католической церкви выступает на стороне агрессора», — написал он в соцсети X.

Депутат бундестага от ХДС Маттиас Хауэр признался, что ему как христианину-католику «в очередной раз стыдно за провал Римско-католической церкви в главном вопросе». «Таким образом, папа римский советует Украине существовать под российской диктатурой», — написал он в X.

В Ватикане утверждают, что вызвавшие большой резонанс слова папы римского Франциска следует понимать как призыв к дипломатическому решению конфликта. «Папа принимает образ белого флага, предложенный интервьюером, чтобы обозначить прекращение военных действий, перемирие, достигнутое благодаря мужеству переговоров. Он желает дипломатического решения для достижения справедливого и прочного мира», — прокомментировал высказывание понтифика глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни. (DW)