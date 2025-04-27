Облетевшая мир фотография Дональда Трампа и Владимира Зеленского, лицом к лицу, без посторонних, о чем-то увлеченно беседующих в соборе Святого Петра во время похорон Папы, уже стала исторической и более чем красноречивой.

Встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского в соборе Святого Петра сегодня утром священнослужители окрестили «чудом Папы Франциска».

«Это было очень трогательное событие», — сказал профессор Франческо Джордано в интервью Sky News, когда его спросили о похоронах.

«Было также трогательно увидеть то, что теперь называют «чудом Папы Франциска» — встречу Трампа и Зеленского. Сегодня произошло так много всего — это было просто ошеломляюще», — сказал представитель Святого Престола.

«Глядя на нее, можно представить, что между ними был честный, равный диалог», — сказала La Stampa Мария Антониетта Гулино, президент Национального совета психологов Италии.

Эта фотография сильно отличается от той, на которой запечатлена встреча президента США и президента Украины в Белом доме, где Трамп возвышался над Зеленским, а тот явно был в обороне, скрестив руки на груди, как бы защищаясь.

«Поза тел заставляет думать, что на этот раз диалог был конструктивным. Они смотрят друг другу в глаза, стоят лицом друг к другу и кажутся действительно настроенными друг на друга. На фотографии, которую я видела, Зеленский говорит, а Трамп внимательно слушает, сложив руки. Это очень красивое изображение, – добавляет психолог, — оно напоминает нам, что смысл мира – в диалоге, во взаимном слушании».

«И контекст тоже имеет значение, даже на таких уровнях: в этом месте, в этот день, можно почувствовать мир, все еще витает послание Папы Франциска, которое было как раз сосредоточено на диалоге. Эти два лидера, которые разговаривают наедине, в то время как мир с тревогой наблюдает за ними после многих лет этой ужасной войны, являются образом диалога в том месте, которое можно назвать «домом мира». Нет никакого насилия, я говорю, а вы слушаете, и наоборот»», — считает психолог.

Вторым чудом были бурные аплодисменты, которых удостоился только один человек среди 50 глав государств и 10 действующих монархов – лидер страны, более чем три года сопротивляющейся самой массовой, жестокой и кровавой бойне после Второй мировой войны, Владимир Зеленский.

Незадолго до начала мессы главы государств были приглашены для поклонения перед закрытым гробом папы Франциска. Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и король Испании Фелипе VI поочередно вошли в базилику Святого Петра, а затем направились к месту, отведенному для иностранных высокопоставленных лиц на площади перед собором. Но, как сообщает Le Monde, толпа, наблюдавшая за происходящим на многочисленных гигантских экранах, установленных на площади Святого Петра и вдоль улицы Виа делла Концилияционе, бурно аплодировала только президенту Украины Владимиру Зеленскому, единственному иностранному лидеру, удостоенному такой чести.

Третьим чудом можно считать предоставление Зеленскому места в первом ряду в нарушение протокола Ватикана.

Но Ватикан отменил протокол, чтобы обеспечить президенту Украины Владимиру Зеленскому место в первом ряду на похоронах папы Франциска в Риме вместе с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Ватикан принял специальные меры, чтобы Зеленский занял видное место на церемонии, где большинство лидеров сидели в соответствии с названием своей страны и статусом главы государства или правительства.

Негласные правила предписывают, что мировые лидеры должны были сидеть в алфавитном порядке по названиям своих стран на французском языке — традиционном языке дипломатии на момент составления протоколов.

Как президент Украины, Зеленский мог рассчитывать на место в третьем ряду или даже дальше. Вместо этого он был посажен в первом ряду, в 11 креслах от Трампа, который сидел справа от него.

Ватикан не отрицал, что протокольные правила были нарушены. «Я полагаю, что они заполнили свободное место», — заявил пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни The Telegraph.

Принц Уэльский, представлявший короля, сидел в третьем ряду рядом с уходящим канцлером Германии Олафом Шольцем, который является главой правительства, а не главой государства.

Премьер-министр Кир Стармер и его жена леди Стармер также присутствовали на церемонии, как и бывший президент США Джо Байден, который сидел в пятом ряду.

Президент Италии Серджо Маттарелла сидел в первом ряду, а премьер-министр страны Джорджа Мелони — дальше, в соответствии с протоколом, касающимся глав правительств и глав государств, таких как президенты и члены королевских семей.

Четвертым чудом, надо полагать, стала запись оправдывающегося за свою позицию в украинском вопросе Дональда Трампа в социальной сети The Truth Social, сделанная, видимо, уже в полете обратно в США под воздействием бесед с мировыми лидерами и Зеленским и, вообще, самой церемонии и витающей над всеми души Папы Франциска.

« …Это война Сонного Джо Байдена, а не моя. Она была обречена с самого начала, не должна была произойти и не произошла бы, если бы я был президентом в то время. Я просто пытаюсь навести порядок за Обамой и Байденом, и какая же это грязь», — начал он с повторения своей мантры.

И продолжил: «С учетом всего вышесказанного, у Путина не было никаких причин в последние дни стрелять ракетами по гражданским районам, городам и поселкам. Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет прекращать войну, а просто тянет время, и с ним нужно поступить по-другому, с помощью «банковских» или «вторичных санкций»? Слишком много людей гибнет!!!».

Неужели, наконец, понял? Для этого надо было подышать воздухом Ватикана и получить сигналы из Вечности, в том числе о покровительстве Папы Франциска над Украиной?

Коли начал «думать» в верном направлении, то надо и вспомнить о той могущественной силе, которой наделили его американские избиратели, посадив у руля самой сильной страны мира. И вместо сомнений и вопросительных знаков перестать ублажать агрессора и оккупанта и принудить его ВСЕМИ возможными способами к капитуляции. Как того требуют международное право, лидеры ведущих европейских стран и аплодирующие Зеленскому, а не Трампу, простые люди в Риме и на всей планете.

Возможно, все эти чудеса, произошедшие на похоронах Папы Римского Франциска, и не приведут к миру, но в историю они уже вошли.

Тихая беседа, без оскорблений и запугивания из Овального кабинета, признание места в первом ряду на прощании с Папой Франциском и аплодисменты толпы лидеру сопротивления злу дают надежду, что справедливости в этом мире тоже есть место…