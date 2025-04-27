С раннего утра воскресенья тысячи людей прошли мимо гробницы папы римского Франциска, который был похоронен в субботу в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Как пишет агентство Reuters, посетители начали занимать очередь задолго до открытия базилики.

Франциск стал первым папой, похороненным за пределами Ватикана за более чем столетие. Гроб был доставлен в базилику после похоронной литургии, которая прошла на площади Святого Петра в Ватикане.

Гроб был помещен в простую мраморную гробницу, на которой написано только имя понтифика на латыни – Franciscus.

Папа Франциск умер вследствие инсульта и остановки сердца 21 апреля. В феврале он перенес тяжелую форму двусторонней пневмонии и провел в больнице пять недель. Несмотря на серьезное заболевание, он вернулся в Ватикан почти месяц назад и принял участие в Пасхальной мессе. Однако в ночь на понедельник его состояние резко ухудшилось.

Папа Франциск вошел в историю как первый понтифик из Латинской Америки. За годы своего правления он провел ряд структурных реформ, стремился повысить прозрачность работы Ватикана и уделял внимание проблемам социальной справедливости. Его понтификат также ознаменовался усиленным вниманием к вопросам защиты прав уязвимых групп и стремлением к модернизации позиций церкви по ряду этических и социальных тем. (svoboda.org)