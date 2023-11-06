Азербайджанский институт стандартизации, подведомственный Государственной службе по антимонопольному регулированию и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики, принял обновленный государственный стандарт AZS 001-2023 “Государственный флаг. Технические условия“ вместо государственного стандарта AZS 001-2006 «Государственный флаг. Технические условия».

Об этом сообщает #со ссылкой на государственную службу.

Согласно информации, данный стандарт распространяется на государственный флаг и определяет технические требования к его изготовлению.