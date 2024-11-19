Наши сотрудники, которые долгое время работают в консульствах, посольствах в сфере международных отношений, столкнулись с серьезными финансовыми проблемами. Но сейчас внедряется новая система.

Как сообщает АПА, об этом заявил председатель Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов во время обсуждения проекта государственного бюджета на 2025 год на совместном заседании парламентских комитетов по природным ресурсам, энергетике и экологии, труду и социальной политике, здравоохранению, международным отношениям и межпарламентским связям.

Он отметил, что подавляющее большинство проблем с финансированием уже решено: «Новая система направлена на увеличение финансирования из года в год. Мы замечаем рост бюджета, связанного с международными отношениями, и это отрадно. Мы в Милли Меджлисе еще раз обсудим и примем закон «О дипломатической службе». Он отражает также новую систему, применяемую в финансировании. Средств, выделяемых на обеспечение высокого уровня безопасности дипломатических представительств и посольств, на донесение азербайджанских реалий до международного мира, достаточно. Против нас проводится хитрая, двойная политика, но этот бюджет позволяет нам реагировать на эту политику. В целом, высокий уровень организации внешней политики Азербайджана связан с подъемом азербайджанской экономики».