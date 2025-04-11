В Азербайджане определен порядок обеспечения доступа к информации для лиц с инвалидностью.

Это отражено в новой ст.12-1, предлагаемой к закону «О правах лиц с инвалидностью», которая сегодня обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, государство дает гарантию на право для лиц с инвалидностью на доступ к информации.

Азербайджанский язык жестов официально признан языком общения для лиц с полной потерей слуха при использовании государственного языка Азербайджанской Республики в устной форме.

Общереспубликанские наземные телевещатели, финансируемые из государственного бюджета и имеющие также статус общественных вещателей, обеспечивают трансляцию своих информационных программ в прайм-тайм переводом на азербайджанский жестовый язык.

Перевод на азербайджанский язык жестов осуществляется лицами, имеющими соответствующее образование и квалификацию. Государство поощряет создание субтитров для аудиовизуальных произведений.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.