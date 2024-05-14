Закон об «иноагентах» принят в Грузии в окончательном третьем чтении.

За проголосовали 84 депутата, против – 30 , сообщает «Спутник Грузия».

Обсуждение проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей «Грузинской мечты» и оппозиционных партий, которые выступают против закона. Возле парламента в очередной раз собрались участники акций, перекрыв проспект Руставели, а также боковой вход в здание.

Закон «О прозрачности иностранного влияния» предусматривает регистрацию в отдельном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Посоле того, как президент Грузии наложит на закон вето, депутаты смогут преодолеть его через 4 недели.