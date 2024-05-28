28 мая правящее большинство «Грузинской мечты» преодолело вето президента на закон об «иностранных агентах» 84 голосами против 4, а это значит, что до подписания законопроекта и вступления его в силу осталось всего несколько дней.

Голосованию, которое считается «предательством» страны и самым позорным шагом в истории независимой Грузии, предшествовали несколько часов дискуссии в зале пленарных заседаний и протест перед зданием Парламента. Несмотря на растущее и продолжающееся сопротивление внутри страны, объявление санкций со стороны США и предупреждение от Брюсселя о том, что принятие закона затруднит евроинтеграцию Грузии, правящая партия все же не отказалась от преодоления вето.

Считается, что этот закон разрушает активное гражданское общество и свободу слова в Грузии, а также препятствует многолетней мечте Грузии о вступлении в ЕС, даже несмотря на то, что несколько месяцев назад Грузии был предоставлен статус кандидата в члены ЕС. Кроме того, закон поможет изолировать страну от Запада и вернуть ее под российское влияние.

В ближайшие дни законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который также известен как закон об «иностранных агентах» или «российский закон», будет направлен президенту Саломе Зурабишвили, у которой будет пять дней, чтобы подписать его. В случае, если президент не подпишет законопроект, что является наиболее ожидаемым сценарием, эта миссия будет возложена на председателя Парламента Шалву Папуашвили. Папуашвили является ярым сторонником спорного закона и, скорее всего, будет тем, кто введет его силу.

Закон вступит в силу сразу после подписания, хотя его переходные положения вступят в силу через 60 дней после вступления закона в силу. В течение месяца после истечения 60-дневного периода, то есть за несколько недель до парламентских выборов в октябре, финансируемые из-за рубежа НПО и СМИ должны зарегистрироваться как «организации, проводящие интересы иностранной силы».

Если организация откажется регистрироваться – а многие уже поклялись этого не делать – закон позволяет Министерству юстиции проводить регулярный «мониторинг» и налагать на такие организации крупные штрафы. Неясные положения о полномочиях властей в области мониторинга вызвали опасения, что они могут быть использованы для ограничения работы ведущих неправительственных организаций, включая наблюдателей, во время выборов. Закон также позволяет властям запрашивать наиболее конфиденциальные персональные данные как у организаций, так и у частных лиц и налагать на них штрафы в случае отказа.

В то время, когда «Грузинская мечта» принимает закон, несмотря на угрозу санкций, растет обеспокоенность тем, что этот шаг может привести к экономической нестабильности в стране. Уже больше недели Национальный банк Грузии пытается сохранить стабильность грузинской валюты, поскольку на фоне паники лари продолжает обесцениваться. Различные представители бизнеса, в том числе сторонники правящей партии, уже выступили с заявлениями против принятия закона.

Что было написано в вето президента?

В ходе процедуры вето президент не подписывает законопроект, а возвращает его в Парламент с «мотивированными замечаниями» и предложенными поправками.

Президент Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект раньше, чем ожидалось, 18 мая, чтобы не дать «Грузинской мечте» попытаться начать переговоры с Западом в рамках предложенных президентом изменений и тем самым сохранить лицо. Президент назвала подобные попытки «манипуляциями» и отказалась «вступать в игры» с правящей партией и «улучшать закон».

Вместо этого в своих мотивированных замечаниях президент назвала закон «неконституционным, а значит, негрузинским, неевропейским и недемократическим» и заявила, что закон «в точности повторяет дух российского закона». Единственное изменение, предложенное президентом, заключалось в том, что закон должен оставаться в силе всего один день после его принятия. (Civil Georgia)