Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах в случае его принятия в трех чтениях.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

«Я наложу вето на этот закон, как это делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского союза», — сказала Зурабишвили.

Отметим, что сегодня парламент Грузии в первом чтении проголосовал за принятие закона «О прозрачности иностранного влияния».