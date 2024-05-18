Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом 14 мая закон «О прозрачности иностранного влияния».

«Сегодня я наложила вето на закон, который по своей сути и духу является российским законом и противоречит нашей Конституции и европейским стандартам», — сказала она на брифинге в субботу.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявлял журналистам, что закон не имеет ничего общего с российским законом и направлен на получение информации о поступающих неправительственным организациям средствах из-за рубежа.