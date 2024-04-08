Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит вето на повторно инициированный законопроект «О прозрачности иностранного влияния», если его примет парламент. Об этом сообщил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе.

«Президент, конечно, использует свое конституционное право и наложит вето на указанный закон», — сказал Мсхиладзе журналистам.

8 апреля бюро парламента зарегистрировало законопроект об иноагентах, инициированный правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Законопроект не касается физических лиц, он относится к некоммерческим юридическим лицам и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы. Подобные организации будут обязаны в январе каждого года представлять Минюсту декларацию о доходах и расходах. В случае невыполнения этого обязательства они будут оштрафованы на 25 тыс. лари (около $9,3 тыс.). Если декларация не будет представлена и после штрафа, за каждый месяц просроченной декларации будет взиматься по 20 тыс. лари (около $7,4 тыс.). При Минюсте Грузии также будет создан специальный реестр организаций, финансирующихся из-за рубежа.

Лидер парламентского большинства, исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе на прошлой неделе заявил о решении повторно внести на рассмотрение парламента законопроект об иностранных агентах спустя год после того, как аналогичная инициатива привела к массовым протестам, что заставило власти отказаться от его принятия. Как сообщил Мдинарадзе, текст законопроекта будет тем же, что и в прошлом году, за исключением термина «агент иностранного влияния». Вместо этого будет использовано понятие «организация, проводящая интересы иностранной силы».

Против законопроекта выступила оппозиция, а также президент. Зурабишвили назвала повторную попытку правящей партии принять закон об иноагентах саботажем европейского пути Грузии, так как он противоречит рекомендациям ЕС о поддержке гражданского общества в стране.