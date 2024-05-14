Протестующие собираются у парламента Грузии, где сегодня планируют принять закон об иноагентах в третьем и окончательном чтении.

Демонстранты сосредоточены у всех служебных входов в здание законодательного органа – на улицах Жвания, Чичинадзе и Читадзе. Депутатам «Грузинской мечты» сегодня снова предстоит добираться до работы через полицейские кордоны.

На месте мобилизовано большое количество патрульной и криминальной полиции. Во дворе парламента размещен спецназ.

Сегодня в законодательном органе действует желтый уровень безопасности. Сотрудников аппарата пускают только после предъявления удостоверений. Из СМИ внутрь допускают только тележурналистов.

Полиция оттесняет участников митинга от входов. До сих пор каких-либо серьезных инцидентов не зафиксировано. Заседание парламента должно было начаться в 12 часов.

В ближайшее время шествие к парламенту начнут студенты. Учащиеся 50 грузинских вузов объявили забастовку с понедельника. Они обещают, что не вернуться в аудитории до тех пор, пока закон не отзовут.

Сейчас бастующиеся собираются на разных локациях у своих вузов. Оттуда они направятся к Тбилисской филармонии, а далее — на проспект Руставели.

Митинги против принятия закона об иноагентах продолжаются в Тбилиси с 15 апреля. Десятки тысяч человек выходят на улицы под лозунгом «нет русскому закону». Неоднократно акции разгоняли. 13 мая заседание юридического комитета в преддверии принятия законопроекта в третьем чтении проходило на фоне жестких задержаний протестующих.

Накануне премьер Грузии заявил, что парламент будет действовать «в соответствии с рациональной волей большинства населения Грузии» и примет закон в третьем чтении, несмотря на протесты. По его мнению, закон сыграет важнейшую роль в завершении «поляризации, навязанной извне».

«Законопроект о прозрачности иностранного влияния» — аналог российского закона об иноагентах, использованного для подавления критиков Кремля.

Согласно инициативе «Грузинской мечты», организациями, «проводящими интересы иностранной силы», объявят все НПО и СМИ, более 20% дохода которых поступают из-за границы. Они будут обязаны регистрироваться в специальном реестре. В противном случае им грозят крупные штрафы. (newsgeorgia.ge)