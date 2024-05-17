Одним из самых главных принципов демократии является верховенство закона. А что, если закон недемократичен? Что, если он направлен на подавление демократических устоев общества и государства? В этом случае соответствующие сегменты общества должны консолидироваться, чтобы изменить недемократический правовой акт, даже добиться его отмены.

Для этой цели приемлемы все способы демократической борьбы, вплоть до гражданского неповиновения – люди вовсе не обязаны выполнять требования антидемократического закона…

А почему мы, собственно говоря, остановились на этой детали демократической теории и практики? Дело в том, что в начале этой недели в соседней Грузии принят закон об иностранных агентах в третьем чтении.

Но по сей день политические страсти и волнения в Тбилиси не утихают, люди продолжают выступать против демократического акта правительства. Теперь, наверное, последует вето грузинского президента. Но это не в состоянии остановить принятие недемократического закона, потому что согласно грузинскому законодательству, вето президента может только задержать принятия закона, причем максимум на месяц. Но перед принятием закона грузинский премьер заявил, что они могут изменить некоторые положения закона об иностранных агентах, а для этого оппозиция, в первую очередь, президент Грузии должны выдвинуть свои предложения…

Одним словом, политический климат в соседней Грузии остается предельно горячим. Все эти дни российские СМИ и даже политические деятели молчали по поводу событий в Грузии. Но на днях они заявили, что Грузия делает выбор между западным и пророссийским сценариями развития. Это показало направление «политических ветров» в Грузии — всем теперь ясно и понятно, что и в этой стране «сигнал» поступил с севера, т.е. из России…

Но скоро в Грузии будут парламентские выборы – они должны состояться в октябре этого года, точнее, 26 октября. Но можно сказать, что процесс уже начался – на днях грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что она возглавит лагерь прозападных сил в Грузии. И власти не отрицают, что закон об иностранных агентах является всего лишь предлогом для оппозиции и других оппонентов властей. Коалиция «Грузинская мечта» тоже не скрывает свои политические планы – на днях «серый кардинал» правящей партии Б.Иванишвили открытым текстом заявил, что он и его команда после выборов намерены покончить с оппозицией.

Некоторые политические наблюдатели уже предсказывают властям сокрушительное поражение на предстоящих парламентских выборах. Для этого есть все необходимые внутренние и внешние ресурсы.

Во-первых, рейтинг властей перед выборами не превышает даже тридцати процентов.

Во-вторых, согласно самым последним опросам, восемьдесят процентов респондентов поддерживают европейский курс страны.

В-третьих, есть необходимые международные ресурсы, которые усиливают позиции оппонентов нынешних властей. США и другие страны уже заявили, что, если закон об иностранных агентах вступит в силу, они изменят свою политику в отношении Грузии, даже рассмотрят вопрос о принятии некоторых санкций.

Другие политические аналитики, забегая вперед, предсказывают, что путь Грузии в ЕС и НАТО уже закрыт.

Да, власти Грузии заявляют, что они продолжат евроориентированный курс страны. Но как отметили чуть выше, после принятия закона об иностранных агентах, ставится под сомнение их евро-намерения – многие считают, что европейские лозунги властей всего лишь риторика и за ними не стоят какие-то серьезные намерения, потому что в современной Европе политические силы не цепляются двумя руками за власть – они также меняются в зависимости от политического настроения общества или отдельных его сегментов. Только в недемократических странах намереваются раз навсегда покончить с оппозицией…