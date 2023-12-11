Азербайджанский институт стандартизации, подведомственный Государственной службе по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики, принял новый государственный стандарт AZS 943:2023 «Технические средства организации дорожного движения. Требования к дорожным знакам, линиям разметки, светофорам (монтаж, размеры и характеристики) и правила их использования» .

Как сообщает Азербайджанский институт стандартизации, данный стандарт разработан министерством цифрового развития и транспорта с целью повышения уровня безопасности дорожного движения в Азербайджане, совершенствования управления в области безопасности дорожного движения, применения современных инновационных методов, создания в стране «Системы безопасного дорожного движения», усовершенствования просветительской работы в области безопасности дорожного движения.

Проект стандарта обсуждался Техническим комитетом (AZSTAND/TK 43) по стандартизации «Транспорт и транспортная инфраструктура» с участием представителей ряда государственных учреждений, научно-исследовательских институтов и университетов и был принят на основе консенсуса.