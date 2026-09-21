Канцлер ФРГ Фридрих Мерц после провала Христианско-демократического союза (ХДС) на земельных выборах в Мекленбурге — Передней Померании и Берлине заявил о намерении сохранить коалицию с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

«Я благодарен за то, что сегодня утром мы услышали от социал-демократов, что они хотят сохранить коалицию в Берлине. Это касается и нас, это касается и меня лично. Мы вместе полны решимости справиться с историческими задачами, которые стоят перед нашей страной», — заявил Мерц на пресс-конференции в Берлине. При этом он утверждал, что блок ХДС/ ХСС и СДПГ в коалиции борются за одобрение и доверие населения.

«И результаты вчерашних выборов в Мекленбурге — Передней Померании не должны вводить в заблуждение на этот счет. Социал-демократы ведь и в Саксонии-Анхальт, и вчера в Берлине тоже увидели реальный уровень поддержки, который они как политическая партия получают в Германии. Опросы общественного мнения говорят очень четким языком для нас обоих», — пояснил он.

Канцлер ФРГ заметил, что хотел бы поговорить с социал-демократами, с обоими сопредседателями партии, о том, как дальше работать вместе. «Но то, что мы продолжаем работать вместе, — это, с моей точки зрения, правильно. Я это приветствую. И это, кстати, было также единогласным, абсолютно единогласным мнением федерального правления ХДС сегодня утром», — заключил Мерц.

Кроме того, Мерц отдельно подчеркнул, что никаких кадровых вопросов не поднималось. «Ни вчера вечером, ни сегодня утром ни от кого не прозвучало ни одного кадрового вопроса, не говоря уже о дискуссиях о смене руководства. Ни от кого», — заключил канцлер ФРГ.

20 сентября в Германии прошли выборы в ландтаг федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания и в Палату депутатов Берлина. В Мекленбурге — Передней Померании, согласно предварительным официальным данным, победу одержала АдГ, набрав 38,2% голосов. Второе место заняла Социал-демократическая партия Германии, получившая 35,5%. ХДС показал худший результат за всю историю своего участия в земельных выборах в ФРГ — 4,9% — и не прошла в местный парламент.