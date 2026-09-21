Совет Безопасности ООН пока не смог прийти к согласию относительно кандидата на пост генерального секретаря ООН, сообщает The New York Times со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, пока нет явного лидера, потому что ответственный за отбор кандидатов на пост генсека Совбез еще не пришел к консенсусу.

Экс-президент Чили Мишель Бачелет 20 сентября объявила о прекращении борьбы за пост генерального секретаря ООН. Заявление экс-президента Чили прозвучало после результатов очередного консультативного голосования в ООН, которое состоялось в пятницу, 18 сентября и по результату которого она заняла предпоследнее место.

Борьбу за пост генсека ООН теперь продолжают восемь кандидатов — пять женщин и трое мужчин.

В соответствии с Уставом, Совет Безопасности выносит рекомендацию Генеральной Ассамблее, а та назначает генерального секретаря посредством соответствующей резолюции. Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года.

Генсек ООН избирается на пять лет.