Подготовка Вильнюса к возможной эвакуации населения — это не просто техническая мера гражданской обороны. В контексте войны России против Украины, усиления военной инфраструктуры НАТО на восточном фланге и постоянных угроз со стороны российской пропаганды подобные планы отражают более глубокую проблему: страны Балтии вынуждены строить свою безопасность с учетом возможности серьезного военного кризиса.

Однако главный вопрос заключается не только в том, готова ли Литва к потенциальному конфликту. Гораздо важнее понять, какие стратегические цели Россия преследует в отношении Литвы, Латвии и Эстонии и почему эти государства остаются для Кремля особым геополитическим раздражителем.

Литва готовит население к возможному военному кризису. Согласно информации «Польского радио», обновленный план эвакуации Вильнюса предусматривает три основных направления: к польской границе, на север — в сторону Паневежиса и Шяуляя, а также на запад — к Каунасу и Клайпеде. Польское Подлясье, в свою очередь, рассматривается как потенциальный транзитный коридор для жителей стран Балтии. Сам факт появления подобных планов говорит о том, насколько серьезно в регионе оценивают риски, связанные с возможным военным противостоянием.

При этом важно понимать: наличие плана эвакуации не означает, что Литва ожидает немедленного нападения. Это элемент гражданской обороны, который должен обеспечить управляемые действия властей и населения в случае масштабной чрезвычайной ситуации. Но политический контекст, в котором Вильнюс вынужден готовиться к такому сценарию, гораздо тревожнее самой организации транспортных маршрутов. Страны Балтии находятся на переднем крае противостояния между Россией и евроатлантической системой безопасности, а их географическое положение делает любой кризис здесь потенциально опасным для всей Европы.

Вопрос, который сегодня нельзя обходить стороной, звучит следующим образом: чего Москва в действительности хочет от Литвы, Латвии и Эстонии? Речь идет не только о территориях, военных базах или отдельных политических уступках. В более широком смысле речь идет о том, признает ли Россия право небольших соседних государств самостоятельно выбирать внешнеполитический курс, вступать в международные союзы и строить собственную систему безопасности. Именно вокруг этого вопроса и формируется основное противоречие между Кремлем и странами Балтии.

После распада Советского Союза Литва, Латвия и Эстония последовательно ориентировались на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Вступление в НАТО и Европейский союз стало для них не просто экономическим или дипломатическим решением, а способом окончательно закрепить независимость от политического пространства, в котором Москва традиционно претендовала на особые права и влияние. Для российского руководства этот процесс означал сокращение прежней сферы доминирования. В российском внешнеполитическом дискурсе расширение НАТО неоднократно представлялось как угроза безопасности России, тогда как сами государства Балтии рассматривали членство в Альянсе как гарантию того, что их безопасность больше не будет зависеть от воли Кремля.

В этом и заключается фундаментальная проблема. Для Литвы, Латвии и Эстонии независимость — это не абстрактная историческая формула, а конкретное право самостоятельно определять свое будущее. Для российского руководства, судя по оценкам западных аналитических и разведывательных структур, постсоветское пространство остается зоной особых стратегических интересов. В оценках НАТО и Института изучения войны подчеркивается, что Кремль стремится восстановить российское влияние над соседними государствами, ослабить единство западных союзов и добиться положения, при котором решения европейских стран будут приниматься с учетом российского давления. Это не обязательно означает подготовку немедленной военной операции против Балтии, но означает долгосрочное противостояние вокруг самой модели европейской безопасности.

Особое значение имеет география. Литва, Латвия и Эстония расположены между Балтийским морем, Россией и Беларусью, а их сухопутная связь с остальной территорией НАТО имеет ограниченное количество ключевых направлений. В случае масштабного конфликта вопрос снабжения, переброски войск, защиты портов, аэродромов, железных дорог и энергетических объектов приобрел бы первостепенное значение. Аналитики Международного института стратегических исследований отмечают, что российские возможности ограничения доступа и маневра в Балтийском регионе могут затруднить переброску сил НАТО, в том числе через Балтийское море и Сувалкский коридор. Именно поэтому оборона стран Балтии рассматривается не как изолированная задача трех небольших государств, а как часть общей обороны северо-восточного фланга Альянса.

Но военная составляющая — только одна сторона проблемы. Не менее важен вопрос политической воли. Россия может быть заинтересована не столько в немедленном захвате территории, сколько в проверке того, насколько прочны обязательства НАТО перед своими небольшими членами. Если Москва сможет создать ситуацию, при которой союзники начнут спорить о масштабах ответа, допустимых рисках или цене защиты Литвы, Латвии и Эстонии, это само по себе станет серьезным стратегическим результатом. Для Кремля подобный сценарий означал бы возможность продемонстрировать, что формальные гарантии коллективной обороны якобы не равны реальной готовности защищать каждого союзника.

Именно поэтому страны Балтии столь внимательно следят не только за передвижением российских войск, но и за политическими сигналами из Вашингтона, Брюсселя и других столиц НАТО. Любые сомнения в устойчивости трансатлантических обязательств воспринимаются здесь как фактор риска. В 2026 году дополнительную тревогу вызывают дискуссии о возможном сокращении американского военного присутствия в Европе и необходимости перераспределения ответственности между европейскими союзниками. Для Литвы, Латвии и Эстонии это означает необходимость ускорять собственное военное строительство, одновременно добиваясь того, чтобы союзнические гарантии не превращались в декларацию без достаточного военного содержания.

Важную роль играет и так называемая гибридная война. Кибератаки, диверсии, вмешательство в информационное пространство, попытки воздействовать на критическую инфраструктуру, электронные помехи и провокации на границах позволяют оказывать давление, не переходя к открытому вооруженному конфликту. НАТО прямо указывает на рост угроз подобного типа в Балтийском регионе. Их особая опасность заключается в том, что они способны создавать напряженность внутри общества, вызывать экономические потери и проверять реакцию государственных институтов, формально не достигая порога, который автоматически потребовал бы полномасштабного военного ответа.

Для России балтийское направление имеет также важное военно-стратегическое значение. Калининградская область, военная инфраструктура на северо-западном направлении и близость к Санкт-Петербургу делают Балтийское море пространством, где пересекаются интересы России и НАТО. Однако здесь необходимо избегать упрощенной логики, будто любой российский военный объект автоматически доказывает намерение начать войну. Военная инфраструктура может использоваться для сдерживания, давления, защиты собственных позиций и подготовки к различным сценариям. Опасность возникает тогда, когда военная сила становится инструментом принуждения соседей и способом ограничить их суверенный выбор.

После начала полномасштабной войны против Украины этот вопрос приобрел новую остроту. Российское руководство стремится представить конфликт не как агрессию против конкретного государства, а как часть более широкого противостояния с Западом. В такой картине мира Украина, страны Балтии, Польша и другие государства Центральной и Восточной Европы рассматриваются через призму борьбы за влияние и стратегическую глубину. Именно это заставляет балтийские столицы исходить из того, что даже прекращение боевых действий в Украине само по себе не устранит долгосрочные риски. Литовские представители и западные аналитики неоднократно предупреждали: восстановление российских военных возможностей и ослабление давления на Москву могут создать новые угрозы для европейской безопасности.

При этом страны Балтии не являются пассивными объектами чужой политики. Литва, Латвия и Эстония укрепляют оборонные расходы, развивают территориальную оборону, совершенствуют гражданскую готовность и усиливают взаимодействие с союзниками. Их задача состоит не в том, чтобы вступить в войну с Россией, а в том, чтобы сделать возможную агрессию настолько рискованной и дорогостоящей, чтобы она не стала для Москвы приемлемым инструментом политики. В этом смысле план эвакуации Вильнюса — не символ капитуляции и не признание неизбежности войны. Это попытка государства подготовиться к худшему сценарию, сохраняя возможность предотвратить его.

Самый важный вывод заключается в том, что Москва сталкивается в Прибалтике не с тремя случайными соседями, а с государствами, которые принципиально отказались от возвращения в российскую сферу контроля. Литва, Латвия и Эстония не хотят быть буфером, предметом торга или разменной монетой в переговорах великих держав. Они хотят оставаться самостоятельными членами европейского и евроатлантического пространства. И именно это, а не только расстояние до российских границ или военная инфраструктура НАТО, лежит в основе нынешнего противостояния.

Если Кремль действительно рассчитывает восстановить решающее влияние на постсоветском пространстве, то балтийское направление остается для него принципиальным вызовом. Но попытка изменить политический выбор этих государств силой способна привести к обратному результату: еще большему укреплению НАТО, ускорению европейского перевооружения и окончательному исчезновению надежд на особые права Москвы в отношении соседей. В этом состоит главный парадокс российской политики: стремление восстановить сферу влияния может лишь ускорять консолидацию тех стран, которые эту сферу влияния покинули.

Поэтому история с эвакуационным планом Вильнюса — это не маленькая новость о маршрутах автобусов и автомобильных потоках. Это напоминание о том, что в Европе до сих пор не решен фундаментальный вопрос: может ли крупная держава навязывать соседям собственную систему безопасности, или же каждое государство имеет право самостоятельно определять, с кем ему строить союзы и каким образом защищать свою независимость. Для стран Балтии ответ давно очевиден. Для Москвы именно этот ответ остается одним из главных геополитических вызовов.

Автор

Агиль Гахраманов