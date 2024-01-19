Русских людей в Латвии и других балтийских странах выбрасывают за кордон, это напрямую затрагивает безопасность России, заявил президент РФ Владимир Путин.

«То, что сейчас происходит в Латвии, в других прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон. Понимаете, это же очень серьёзные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны», — заявил Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России.

С сентября 2023 года в Латвии действует требование к россиянам о предоставлении справки о владении латышским языком для продления ВНЖ. Сдавать лингвистический тест можно было с апреля 2023 года, на это дается две попытки. Власти страны предупреждали, что из-за несданного теста под угрозой высылки оказались более тысячи человек.

Ранее сообщалось, что о возможной депортации предупредили порядка 3 255 россиян, поскольку у них истекал срок вида на жительство либо они не сдавали экзамен на знание латышского языка.

Временный поверенный в делах РФ в Балтийской Республике Олег Зыков также указал на то, что на грани выдворения из Латвии из-за миграционных поправок оказались несколько тысяч россиян.

Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высылки пенсионеров из стран Балтии «позором».

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала этот шаг «провокационным и нацеленным на запугивание русскоязычных жителей республики».

Но что означают последние выражения из уст лидера страны-агрессора? Это какое-то предупреждение со стороны Путина государствам Балтии? Намек на возможность нападения? Или что-то другое?

Своими мыслями об этом поделились с # известные зарубежные эксперты.

Латвийский журналист Юрис Экштейнс (Лиепая):

— Прежде всего, отвечая на ваш вопрос, хотел бы внести ясность. Речь идёт не вообще о россиянах, проживающих в Латвии, а об определённой категории лиц, ранее имевших гражданство ЛР, либо статус негражданина Латвии, но, продолжая постоянно проживать в стране, принявших гражданство РФ. До недавнего времени эти люди почему-то были избавлены от необходимости овладения государственным языком на элементарном уровне, — обычное требование ко всем соискателям вида на жительство в Латвийской Республике.

Кроме того, эта группа граждан РФ, пользовалась всеми преференциями постоянного жителя Латвии, например, свободным перемещением внутри большинства стран Шенгенской зоны, правом на работу в Латвии без ограничений, возможностью приглашения к себе членов семьи из той же России или Беларуси, например. И в то же время, эти люди без виз ездили в РФ и РБ и активно участвовали в тех процессах, которые в этих странах почему-то называются «выборами». При этом, обладатели российских паспортов, постоянно проживающие за рубежом, по российскому законодательству не подлежат призыву на действительную военную службу в РФ.

Является ли сегодняшнее обострение той филиппики, что постоянно звучит в стане восточных соседей Латвии, угрозой или вызовом? Конечно, является.

Но эти вызовы никуда не исчезают и угрозы постоянно звучат в течение десятилетий.

Мог бы напомнить, ещё в далёком, но по-своему судьбоносном для России 1999 году, покойный Борис Березовский, отвечая на вопрос Балтийского агентства новостей (BNS), сказал, что убежден в том, что «влияние российских спецслужб в странах Балтики никогда не сходит до нуля».

Чем вызвана нынешняя истерика в Кремле? С большой долей вероятности можно говорить о том, что все это происходит в контексте фарса, или спецоперации по «переизбранию» Путина на новый президентский срок в марте этого года.

Тот же процесс четыре года назад подразумевал «безусловную поддержку» диктатора проживающими в Латвии российскими гражданами. При том, что дело, похоже, отнюдь не было «пущено на самотек», в Риге и некоторых других латвийских городах с раннего утра в день «голосования» автобусы (не один, не два, а много) подвозили живущих в Латвии российских избирателей к дипломатическим представительствам РФ и одинаково одетые бодрые молодые люди спортивного вида внимательно следили, чтобы избиратели, получив положенные килограммы гречки, случайно не прошли бы мимо избирательных участков. Судя по тем цифрам, что были опубликованы тогда, электорат Путина в Латвии стал довольно мощным ресурсом для РФ в ходе этой комедии.

Однако с момента начала полномасштабной российской военной агрессии в Украине многое изменилось в мире.

Изменилось, в том числе, и в странах Балтии.

Политический аналитик, колумнист Deutsche Welle Константин Эггерт (Вильнюс):

— Ужесточение требований к гражданам России, проживающим на территории балтийских стран, действительно имеет место, особенно в Латвии и Эстонии, где очень большая проблема с владением государственным языком. Кроме того, в последнее время было несколько случаев отказа в продлении ВНЖ тем, кто с точки зрения властей балтийских стран занимаются пропагандой и ведут враждебную этим государствам деятельность. После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года такого рода вещи в балтийских странах, которые считают себя прифронтовыми, это, наверное, тот минимум, который могут предпринять власти для укрепления безопасности этих стран.

То, что Путин обратил на это внимание, не случайно. Это довольно выигрышная карта с точки зрения пропаганды, с точки зрения раскручивания внутри России историй о «русофобии». Но с моей точки зрения, это также форма отвлечения внимания населения от того, что на украинском фронте успехов пока не наблюдается. Хотя и больших провалов тоже нет. Многие обратили внимание на то, что Путин первым заговорил об этом, а потом эта тема была подхвачена и Лавровым, и Захаровой, и в электронном письме в газету Bild некоего помощника Сергея Миронова (лидера одной из путинских «карманных» партий).

Но тут важно понимать вот какую вещь – страны Балтии и Польша действительно большой раздражитель для Путина. И если считать, что Путин любит предупреждать о своих действиях, то его слова о том, что выдворение граждан РФ из Балтии это вопрос, затрагивающий национальные интересы и нацбезопасность России, надо воспринимать серьезно. И их так и воспринимают в балтийских странах. Хотя никаких признаков, например, концентрации войск на границах со странами Балтии нет, тем не менее, нужно отметить, что подготовка к обороне здесь ведется всё время. И многие считают, что Путин может принять решение проверить НАТО на прочность именно в Балтийском регионе. Разговоры о том, что Путин этого не сделает, потому что это означает мировую войну и столкновение с НАТО, вроде бы логичны, но мы знаем, что Путин делал очень много вещей, которые с точки зрения всеобщей логики не выдерживают никакой критики. Вторжение в Украину, которое было рассчитано на блицкриг, очевидно из числа вот таких действий. Поэтому думать, что Путин что-то не сделает, потому что с нашей точки зрения, с точки зрения Запада это невозможно – ошибка. У Путина есть свое видение мира. Он вполне может считать, что США или западноевропейские союзники не придут на помощь странам Восточной Европы и Балтии в случае российской атаки. И он может считать, что попробовать проверить НАТО именно в этом регионе – это реально и не настолько затратно. Поэтому такого рода возможность полностью исключить нельзя.

С моей личной точки зрения, Путин всё же едва ли устроит полномасштабное вторжение. Даже если он попытается это сделать, подготовка к нему будет видна заранее. А вот провокация на границе, захват на короткое время (пусть даже на час) небольшого населенного пункта группой очередных «вежливых людей» без знаков различия – такого рода вещь Путин мог бы попробовать провернуть, особенно в случае если он посчитает, что ему ничего не грозит в этой ситуации. Например, в случае если в Вашингтоне будет править изоляционистская администрация, желающая отмежеваться от европейских дел. Подобного рода провокации возможны хотя бы для того, чтобы доказать, что НАТО ради такого рода вещи не начнет войну. А это создаст НАТО образ слабой, внутренне разобщенной организации. Поэтому в Балтии все готовы к любому развитию событий и высказывания Путина, Лаврова и Захаровой усилили готовность и увеличили озабоченность тем, что при случае может сделать путинский режим в Центральной Европе и странах Балтии.

Эстонский политолог Пеэтер Тайм:

— Так как он обещает уже 24 года замочить всех в сортире (всех, у кого «резиновые попы»), так же он все это время обещает «освободить прибалтийские республики».

Мы ждем и мы готовы. В этом году Эстония вложит в оборону более 3% от ВВП.