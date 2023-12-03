Необходимость инвестиций в производство боеприпасов подтверждается высокими темпами расхода снарядов в Украине.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии.

«Высокие темпы расходования артиллерийских снарядов в Украине убедительно проиллюстрировали необходимость еще больше инвестировать в их производство. Таким образом, в сравнении с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы инвестируем почти на 50% больше средств в производство боеприпасов», — сказал Остин.

По данным Пентагона, за время работы президента США Джо Байдена производство артиллерийских боеприпасов увеличилось в четыре раза.