Власти США удвоили награду за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Вашингтон называет его «одним из крупнейших наркоторговцев в мире».

«Министерство юстиции и Госдепартамент объявляют о вознаграждении в размере 50 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту Николаса Мадуро, — заявила генпрокурор США Пэм Бонди. — Он является одним из крупнейших наркоторговцев в мире и угрозой для нашей национальной безопасности».

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто назвал удвоенное вознаграждение «жалким», а заявления США — «политической пропагандой».

«Достоинство нашей родины не продается. Мы отвергаем эту грубую политическую пропагандистскую операцию», — написал глава МИД Венесуэлы в телеграме.