Администрация президента США Джо Байдена планирует на следующей неделе объявить о повышении пошлин на продукцию из Китая, работающую на экологически чистой энергии. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, по их словам, повышение пошлин затронет китайские важнейшие минералы, солнечные батареи и аккумуляторы. Ожидается, что тарифы на импорт электромобилей могут вырасти до 100%. О решении могут объявить 14 мая.

Нынешний тариф в 25% не позволял дешевым электромобилям из Китая попасть на американский рынок. Согласно источникам, администрация Байдена, автопроизводители и некоторые законодатели обеспокоены тем, что этой тарифной ставки будет недостаточно в условиях расширения китайского производства.

В апреле президент США Джо Байден объявил о намерении увеличить тарифы на импорт стали и алюминия из Китая в три раза. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, Байден собирается в ближайшее время объявить о новых пошлинах против китайских товаров, нацеленных на стратегические сектора, включая электромобили.

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа фактически развязала торговую войну, введя пошлины на китайские товары стоимостью $370 млрд. Согласно Reuters, из-за этой меры американские импортеры понесли огромные убытки.