В рамках первого съезда Союза композиторов тюркского мира представители ведущих музыкальных организаций Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана и Венгрии заявили об учреждении Turkic Union of Composers (TUC) – Союза композиторов тюркского мира.

Как сообщает Report, стороны подписали Бакинскую декларацию, которая заложила основу постоянного профессионального сотрудничества между композиторами, музыковедами, консерваториями, музыкальными академиями и творческими союзами тюркских стран.

Таким образом, впервые сотрудничество между композиторами тюркских стран обрело единую институциональную основу и долгосрочную международную платформу.

Создание TUC именно в Азербайджане, подарившем мировой культуре Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова и других гениальных композиторов, обладающем богатыми музыкальными традициями, несет особое символическое значение.