Седьмого октября состоялись общая конференция Союза ассоциаций судей Азербайджанской Республики, общественных объединений судей общих судов и специализированных судов, объединяющих судей, работающих в республике, а также судей в отставке.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Верховном суде Азербайджана, перед началом мероприятия участники мероприятия посетили Аллею почетного захоронения, где с глубоким уважением почтили память великого лидера Гейдара Алиева возложили цветы к его могиле. Затем судьи посетили Шехидляр хиябаны, выразили глубокое уважение к памяти героических сынов Родины, ставших шехидами во имя независимости и свободы Азербайджана, возложили венок к мемориалу «Вечный огонь».

Затем конференция начала свою работу.

Председатель Ассоциации судей Азербайджанской Республики Рамиз Рзаев в своем вступительном слове предоставил информацию о судебно-правовых реформах, успешно реализованных в последние годы, и отметил, что общественные объединения судей постоянно поддерживают деятельность в этом направлении.

Далее конференция продолжила свою работу. С целью реорганизации существующих общественных объединений было принято решение об учреждении Союза судей Азербайджанской Республики, принят устав нового учреждения, сформированы органы управления.

По итогам выборов, проведенных открытым голосованием в порядке, предусмотренном уставом, Рамиз Рзаев был избран председателем, Санан Гаджиев и Аладдин Джафаров – заместителями председателя, Таир Кязымов, Абиддин Гусейнов, Саадат Бекташи, Вели Абдуллаев, Нуру Гулиев, Окума Бабаева, Рамин Гарагурбанлы и Асад Мирзалиев – членами правления, а Гюнай Ахундова, Фарид Исмаилзаде и Салим Аллахвердиев – членами контрольно-ревизионной комиссии Союза судей Азербайджана.

В составе Союза также были также учреждены комиссии по международным отношениям, судебно-правовым реформам, вопросам образования и этики, защите правовых и законных интересов судей, вопросам коммуникации, которые будут функционировать на постоянной основе.