Юсиф Панахпур раскрыл важные факты о семье Шихлинских

Джавад-бек Шихлинский — генерал-майор армии Азербайджанской Демократической Республики (АДР) и один из главных организаторов Гянджинского восстания. Джавад-бек оказал исключительную роль в создании национальной армии в период АДР, в 1918 году был назначен командующим 1-й дивизией новосозданной национальной армии. Он был награжден медалью командующим Исламской армии Нуру Пашой, который в 1918 году прибыл в Баку, чтобы освободить город от дашнаков.

В 1919 году Д.Шихлинский был назначен командиром 1-й пехотной дивизии. Кроме того, 17 февраля 1919 года приказом министра обороны он был назначен начальником Гянджинского гарнизона. Джавад-бек Шихлинский активно участвовал в военных операциях против армянских сепаратистов в Зангезуре и Карабахе. В 1919 году части регулярной армии Азербайджана под его командованием очистили Зангезур от армянских националистов. Следует отметить, что в этом году исполняется 150 лет со дня рождения Джавад-бека Шихлинского.

Журналист Хафиз Ахмедов побеседовал с Юсифом Панахпуром, проживающим в Америке и являющимся продолжателем знаменитого рода Шихлинских по материнской линии. В эксклюзивном интервью HafizTimes.com Юсиф Панахпур раскрыл важные факты о семье Шихлинских и впервые сообщил точное местонахождение могилы генерал-майора Джавад-бека Шихлинского. Он также предоставил исторические фотографии Джавад-бека Шихлинского:

— Вы представитель знаменитого рода Шихлинских по материнской линии, внук Джахангир-бека Шихлинского. Как вы впервые узнали о своих семейных корнях?

— Я счастлив, что получил информацию о материнской линии от своих родителей, бабушки по материнской линии (Саадат ханум Вакилова) и теток. Несколько лет назад мы с женой посетили Газахский район, где живет наша семья. Много информации я узнал также от наших родственников по материнской линии, которые сопровождали нас в той поездке.

(Джавад-бек Шихлинский)

— Что вам известно о Джавад-беке Шихлинском, генерал-майоре АДР, одном из главных организаторов Гянджинского восстания?

— Джавад-бек Шихлинский (1874-1959) был генералом армии АДР. Он попал в плен во время Гянджинского восстания, организованного против посланных из Баку коммунистов. Его брат Рустам Шихлинский был казнен коммунистами. Сам Джавад-бек был приговорен военным трибуналом к ​​смертной казни вместе с однополчанами. Однако друзья освободили его из тюрьмы вместе с тремя солдатами, посадили на коня и помогли бежать. Коммунисты их преследовали. Джавад-беку удалось добраться до Турции. Остальные были убиты.

(Джавад-бек Шихлинский, второй справа в первом ряду)

Пробыв некоторое время в Турции, Джавад-бек Шихлинский направился в Иран. С помощью своего кузена Мухаммеда Шихлинского, который несколько лет назад иммигрировал в Иран и служил в иранской армии в звании полковника, он присоединился к иранской армии. Джавад-беку дали звание подполковника, а позже ему было присвоено звание полковника. Он выучил персидский язык и сначала был назначен командиром артиллерии и заместителем командующего Восточной армией в городе Мешхед.

(Генерал-майор Джавад-бек Шихлинский)

Через несколько лет, его отозвали в Тегеран и назначили руководителем Клуба офицеров иранской армии. За время своей службы он участвовал во многих боевых действиях и успешно выполнял свои обязанности.

— Уже много лет идут споры о точном местонахождении могилы Джавад-бека Шихлинского. Многие даже упоминали, что его могила находится в Турции. Где именно находится могила Джавад-бека Шихлинского? Поддерживаете ли вы связь с его детьми?

— Джавад-бек Шихлинский умер в Тегеране в 1959 году. С большим трудом мне удалось связаться с семьей и уточнить, где он похоронен. Могила Джавад-бека Шихлинского (Джавад-ага Шейхли) расположена в старой части кладбища Имамзаде Абдуллы в городе Рей недалеко от Тегерана. Он был генерал-майором азербайджанской армии и полковником иранской армии.

(Мы провели свое расследование по этому поводу. Оказалось, что Имамзаде Абдулла – это самое известное захоронение в городе Рей. Здесь похоронены многие известные личности. Жаль, что это кладбище уже заброшено, забыто, даже жители города перестали сюда приходить. Об этом писали и СМИ Ирана).

Джавад-бек Шихлинский женился в Иране на женщине по имени Зари Асадзаде, и у них родились трое детей:

— Чингиз родился в 1927 году, живет вблизи Тегерана с женой и сестрой Сури ханум. У него нет детей. Мухаммед родился в 1931 году, дата его смерти неизвестна. Он женился на Таране ханум, у него двое детей: Али и Мухаммед Реза.

(Джавад-бек Шихлинский на военном смотре)

— Вы встречались с генерал-майором АДР Джавад-беком Шихлинским? Каким вы его запомнили?

— Да, я встречался с ним много раз. Последний раз мы встретились в 1958 году. Он был веселым человеком, играл на таре, красиво танцевал лезгинку на семейных посиделках.

(Джавад-бек Шихлинский)

— А кем вам приходится генерал Алиага Шихлинский?

— Генерал Алиага Шихлинский приходится дядей моим дедушке и бабушке по материнской линии (дед Джахангир бек Шихлинский и бабушка по материнской линии Саадат ханум Вакилова, родственница поэта Самеда Вургуна). Мои бабушка и дедушка по материнской линии — двоюродные брат и сестра. Вы, наверное, знаете, что у Алиаги не было прямого наследника.

— Что вам рассказывали ваши деды об Азербайджане?

— Мой дед по материнской линии Джахангир-бек Шихлинский (майор иранской жандармерии) умер на моих глазах от аневризмы аорты. Мне тогда было всего 9 лет. Он не говорил со мной об Азербайджане. Но ему нравилось развлекать меня. Больше рассказывала моя бабушка, о нашей семье, о военной службе мужа в Азербайджане, о том, как они бежали в Турцию и, наконец, в Иран из-за коммунистического режима. Она с восторгом рассказывала о Газахе, Гяндже и Шеки.

(Джавад-бек Шихлинский)

— Что для вас значит Азербайджан?

— Азербайджан – это мои корни, и он очень ценен для нашей семьи.

— Что бы вы хотели сказать людям в Азербайджане, которые любят вашу семью?

— Я горжусь тем, что являюсь членом этих семей, и мои корни из Азербайджана. Хочу отметить, что в 1996 году мой сын Бахрам Панахпур первым из нашей семьи посетил Азербайджан и связался там с нашими родственниками. Позже мы с женой трижды побывали в Азербайджане (в 2004, 2007 и 2010 годах). Мы изъездили всю страну вместе с родными и близкими нам людьми.

Из-за болезни я не смог поехать только в северо-восточный регион Азербайджана. Мы посетили Шеки с моей дорогой двоюродной сестрой Гамидой Маликовой, поехали в Гянджу, где родилась моя мама. Затем мы поехали в село Кехризли в Карабахе. Ахмед-бек Джаваншир, дедушка моей бабушки по отцовской линии, был инициатором современной для того времени сельскохозяйственной системы в этом селе. Эту деятельность продолжила Гамида Джаваншир (супруга Джалила Мамедгулузаде). Мой дорогой родственник по материнской линии Зия бек Шихлинский организовал очередную поездку в Газахский район и сопровождал нас. В 2005 году мы с женой посетили Тбилиси, где родился мой отец.

(Джавад-бек Шихлинский)

— Несколько лет назад азербайджанская армия освободила Карабах от вражеской оккупации. Что бы вы хотели сказать о нашей славной победе? Хотите посетить Шушу, Карабах?

— Я горжусь большими достижениями азербайджанской армии и руководства страны, и планирую как можно скорее посетить Шушу и другие освобожденные территории Карабаха.

Подробное интервью с Юсифом Панахпуром, продолжателем по отцовской линии знаменитого рода Джаванширов, основавших Шушу, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Хафиз Ахмедов

HafizTimes.com