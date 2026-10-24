В субботу по всей Франции будет задействовано около 70 тысяч сотрудников правоохранительных органов, а Лувр и несколько других крупных парижских музеев будут закрыты.

Протесты на прошлой неделе переросли в массовые беспорядки: люди поджигали, штурмовали государственные здания, разбивали витрины магазинов, грабили и вступали в столкновения с полицией. Это были самые жестокие беспорядки во Франции за последние годы, передает eurointegration.com.ua.

В субботу демонстранты планируют вновь выйти на улицы, чтобы выразить протест против высокой стоимости жизни. К акции должны присоединиться студенты, члены профсоюза CGT и активисты движения «желтых жилетов», чьи демонстрации против социальной несправедливости всколыхнули Францию в 2018 и 2019 годах.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что будут задействованы около 70 тысяч полицейских и жандармов, а также вертолеты, бронированные машины и водометы.

Кроме того, элитные полицейские подразделения помогут обеспечить охрану общественных зданий, таких как мэрии, в рамках «высокомобильной» операции по обеспечению безопасности, добавил он.

«В социальных сетях появилось немало призывов от радикальных ультралевых группировок к совершению актов насилия и вандализма. Также вновь раздаются призывы к мародерству, и эти сообщения явно распространяют участники беспорядков», – заявил Нуньес.

Он предупредил, что полиция будет применять «очень решительный подход к задержаниям, и это будет иметь правовые последствия».

В заявлении для AP Министерство культуры сообщило, что Лувр, музеи Орсе и Пикассо, а также Гран-Пале будут закрыты. Согласно заявлению, министерство призвало все учреждения, находящиеся в его ведении, принять все необходимые меры для обеспечения «безопасности посетителей, защиты персонала и сохранности произведений искусства».