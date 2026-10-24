Двум бывшим сотрудникам Федерального бюро расследований США предъявили обвинения в даче ложных показаний законодателям относительно их участия в расследованиях в отношении Хантера Байдена.

Как отмечается, речь идет о Никки Флорис и Брэдли Бенавидесе, которые занимали высокие должности в Оперативной группе ФБР по вопросам иностранного влияния во время президентских выборов 2020 года, передает eurointegration.com.ua.

Согласно уголовному иску, поданному в Вашингтоне, они сдались властям по ордерам на арест после того, как им были предъявлены обвинения по федеральному закону о ложных показаниях в связи с показаниями, данными следователям Комитета по вопросам правосудия Палаты представителей в 2023 году.

Стоит напомнить, что зимой 2024 года экс-президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, который был осужден за преступления, связанные с использованием оружия, а также за налоговые нарушения.