Хакеры могли получить доступ к персональным данным более 3 млн военнослужащих, ветеранов, сотрудников Пентагона, подрядчиков и членов семей военных. Среди раскрытых сведений могли быть имена, должности, даты рождения, номера социального страхования и контактные данные, сообщило ABC News со ссылкой на представителя Минобороны США.

Взлом произошел в информационной системе Defense Manpower Data Center (DMDC). Она отвечает за подтверждение личности удостоверений Минобороны, которые дают доступ к военным объектам и компьютерным сетям. Всего центр хранит более 60 млн записей. Federal News Network пишет, что данные не были зашифрованы. Несанкционированный доступ впервые произошел в октябре 2025 года. Лишь 16 июля специалисты устранили уязвимость. Пентагон утверждает, что доступ к информации получило небольшое количество неавторизованных пользователей.

Об утечке стало известно меньше чем через неделю после другого инцидента. Группа ShinyHunters заявила, что получила доступ к основному порталу для кандидатов на работу в ФБР — FBIJobs. ФБР подтвердило расследование и исходит из того, что могли быть скомпрометированы персональные данные каждого ее сотрудника. Среди них домашние адреса, личные и рабочие телефоны, даты рождения, номера социального страхования и контакты родственников. В распоряжении хакеров оказались даже медицинские данные сотрудников ФБР — результаты обследований, анализов и тестов на профпригодность, а также психиатрических оценок. В данных есть сведения о назначенных лекарствах, результатах электрокардиограмм, аллергиях и симптомах депрессии.

Часть похищенных данных ShinyHunters уже передала журналистам. Агентство Reuters изучило таблицу из 5 тыс. записей. В ней были указаны сотрудники подразделений, которые занимаются Китаем, Россией, Ираном и «Хезболлой», перехватом телекоммуникаций и скрытым техническим наблюдением. Журналисты подтвердили данные о 20 людях из выборки.

ShinyHunters потребовала, чтобы ФБР изменило опубликованное в мае предупреждение, в нем группу назвали киберпреступной и связали с вымогательством. 29 сентября помощник директора киберподразделения ФБР Бретт Лезерман опубликовал обращение к ShinyHunters со словами: «Мы знаем, как вас найти».

Это уже минимум третья крупная утечка за месяц. В конце августа на русскоязычном киберпреступном форуме Exploit появился сервис Nexus. Его владельцы заявляли о наличии более 153 млн водительских удостоверений из США и Канады, свыше 10 млн других удостоверений личности, более 3 млн международных ID, а также как минимум 579 тыс. медицинских карт. В базе встречались удостоверения для посещения магазинов каннабиса. В Nexus нашли водительское удостоверение министра обороны США Пита Хегсета и документы других американских чиновников. (themoscowtimes.com)