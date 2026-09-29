НАТО является «исключительно оборонительным альянсом» и ни одно из ее действий «не представляет риска ни для одной части России». Такое заявление официальный представитель НАТО Эллисон Харт предоставила корреспондентке DW в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать обвинения в адрес НАТО, выдвинутые накануне посольством РФ в Бельгии.

Ранее, 28 сентября, посольство России в Бельгии обнародовало на своей странице в Facebook комментарий, в котором обвинило страны НАТО «в нагнетании военно-политической обстановки вокруг Калининградской области» и «провокационных заявлениях и шагах» применительно к этому региону РФ.

«Фиксируем беспрецедентный рост военной активности блока у западных границ нашей страны. Расширяются инициативы по сдерживанию мнимой «российской угрозы», включая проведение масштабных учений, в ходе которых отрабатываются наступательные действия, — говорилось в посте. — В Балтийском регионе альянс предпринимает постоянные попытки сформировать новые угрозы нашему флоту, в открытую моделируются конкретные сценарии отрыва Калининградской области, разрабатываются планы по военно-политической изоляции северо-западных портов».

«Альянсом реализуется широкомасштабная информационная кампания по раздуванию мифа о «российской опасности» и распространению не соответствующей действительности информации о якобы «намерениях Москвы» не позднее 2029 года, а то и раньше, атаковать одно из государств Прибалтики (Балтийского региона)», — пишет посольство РФ в Бельгии. «При этом полностью игнорируются неоднократно транслировавшиеся высшим руководством нашей страны заявления об отсутствии намерений и мотивов для начала военных действий, а также предложение странам НАТО зафиксировать на бумаге взаимные гарантии безопасности», — заявляют российские дипломаты.

Как следует из сообщения посольства, Москва предупредила НАТО о повышении риска «прямого вооруженного столкновения» с РФ и указала, что «Россия располагает необходимыми средствами для отражения возможной агрессии и готова применить весь имеющийся в распоряжении арсенал вооружения для защиты своей территории в случае попыток стран НАТО изолировать Калининградскую область» от остальной части страны.

«Мы решительно осуждаем угрозу применения силы, в том числе любую безответственную ядерную риторику, — подчеркнула представитель НАТО в предоставленном DW письменном комментарии. — Мы призываем Россию прекратить свою неспровоцированную войну в Украине».

«Применение Россией гибридных тактик — это знак отчаяния. Но это не заставит нас отказаться от поддержки Украины. У нас есть все необходимое, чтобы защитить каждый дюйм территории стран НАТО и оставаться сильными, готовыми и способными противостоять любой угрозе», — добавила пресс-секретарь.

Между тем генсек НАТО Марк Рютте, выступая перед журналистами 29 сентября в Брюсселе, заявил, что «Россия продолжает свою безрассудную кампанию враждебных действий, направленных против НАТО». «Она (Россия) пытается ослабить нашу решимость и остановить нашу поддержку Украины. Но это не удастся ей», — подчеркнул Рютте. По словам генсека Североатлантического альянса, организация намерена «делать для Украины еще больше, а не меньше».