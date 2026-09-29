Глава ЦРУ США Джон Рэтклифф, посетивший Москву с неожиданным визитом в конце августа, привез российскому руководству мрачное предостережение о состоянии российской экономики.

Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, Рэтклифф, ссылаясь на данные американской разведки, пытался убедить Кремль, что Россия экономически не может выиграть войну в Украине, которая уже зашла в тупик на фронте.

Послание Рэтклиффа заключалось в том, что из-за гигантских военных расходов экономику России ждет такой же крах, какой потерпел Советский Союз в результате холодной войны, рассказал FAZ высокопоставленный дипломат, знакомый с информацией, переданной США западным партнерам.

Именно это, как утверждает собеседник издания, было главным поводом для визита Рэтклиффа. Глава ЦРУ также сообщил, что именно на этом заключении основывается политика администрации Дональда Трампа по отношению к Украине. Поэтому Владимиру Путину не стоит ждать, что Вашингтон откажется от поддержки Киева, и поэтому Трамп настаивает на переговорах, рассказал источник FAZ.

С начала вторжения «специальная военная операция» Владимира Путина уже обошлась российским налогоплательщикам в 57 триллионов рублей — сумму, которая равна четверти текущего ВВП страны, 12 годовым бюджетам на поддержку национальной экономики, 32 годам финансирования всей системы высшего образования в стране, более чем 100 годовым бюджетам крупных и богатых регионов, таких как Краснодарский край или Свердловская область.

После военного бума 2023-24 гг. экономический рост в России практически остановился, гражданские отрасли падают два года подряд, а десятки триллионов рублей кредитов, выданных банками на военное производство, становятся проблемными и не возвращаются в срок.

В бюджет на следующий год правительство закладывает рост военных расходов еще на треть, до 17,1 трлн рублей, а на три года — до 50 трлн рублей. Таким образом, цена вторжения в Украину достигнет 74 трлн рублей ($870 млрд), а при продолжении боевых действий в 2028 году доберется до отметки $1 триллион.

По доле военных расходов в бюджете Россия уже догнала Советский Союз: в этом году статья «национальная оборона» съедала 30% всех трат казны, а в проект на следующий год Минфин заложил 35%. Для сравнения: в бюджете СССР на 1990 год на «военные цели» было предусмотрено 71 млрд рублей из 241,3 млрд, или 29,4% (данные опубликованы в архиве экс-премьера РФ Егора Гайдара). (themoscowtimes.com)