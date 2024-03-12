Украина потеряет в 2024 году значительные территории без поддержки со стороны США, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

«Без существенной помощи в виде дополнительных ассигнований, мне кажется, впереди гораздо более мрачное будущее. Украина, вероятно, потеряет территорию, и, видимо, существенную территорию в 2024 году», — отметил Бернс на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената США.

По его словам, у Украины заканчиваются боеприпасы, а у США — время на оказание помощи. Он привел в пример Авдеевку, которую ВСУ пришлось оставить в середине февраля после четырех с половиной месяцев обороны из-за нехватки снарядов.

«Когда высокопоставленный украинский коллега рассказал мне, что случилось, он отметил, что люди бились столько, сколько могли, у них закончились боеприпасы, а русские продолжали прибывать. Я считаю, что без поддержания поставок в 2024 году вы увидите еще больше примеров, подобных Авдеевке», — отметил глава ЦРУ.

Отказ Конгресса одобрить помощь Киеву на $61,4 млрд станет «огромной исторической ошибкой», предупредил Бернс. В то же время, по его мнению, дополнительное финансирование поможет Киеву удержаться в 2024 и 2025 годах, «вернуть наступательную инициативу» и вести переговоры «с позиции значительной силы». Также благодаря средствам США ВСУ получат возможность для «проникающих ударов по Крыму», добавил Бернс.

Накануне, 11 марта, администрация президента США Джо Байдена опубликовала проект бюджета на 2025 финансовый год (начинается с 1 октября) на $850 млрд. Помощь Украине в него не была включена. Новый финансовый пакет для Киева рассматривается в Конгрессе с октября прошлого года. Однако республиканцы отказываются его одобрить. По данным NBC News, они готовят альтернативный законопроект, который предполагает предоставление военной помощи Киеву в виде кредитов. При этом залогом для них могут выступить замороженные российские активы.

В Белом доме сказали, что такая помощь лучше, чем отсутствие какой-либо поддержки. Однако источник NBC News отметил, что в итоге на Украину будет взвалено значительное финансовое бремя, которое нанесет ущерб стране в долгосрочной перспективе и может привести к экономическому кризису. (moscowtimes.ru)