В России физическим лицам запрещено вывозить из страны в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные денежные средства на сумму свыше 1 млн рублей (20 тыс. манатов).

Как сообщает РИА Новости, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, физическим лицам запрещено вывозить из России в указанные страны наличную российскую валюту на сумму свыше 1 млн рублей.

Ограничения применяются к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям независимо от суммы.

Указом также предусмотрен ряд исключений.

Отметим, ранее в России для физических лиц лимит на вывоз из страны наличных рублей был установлен в эквиваленте 100 тыс. долларов США. Эти ограничения не распространялись на Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Новым указом эти страны также включены в сферу действия ограничения.