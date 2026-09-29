Министр иностранных дел России Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин отказались от мандатов в Государственной думе.

Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии России.

Сообщается, что Сергей Лавров, Сергей Собянин, Анна Львова-Белова и военный журналист Евгений Поддубный, возглавлявшие список кандидатов от партии «Единая Россия», объявленной победителем парламентских выборов, отказались от мандатов в Госдуме.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин отказались от мандатов в Государственной думе.