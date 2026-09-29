Ереван обратился в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с просьбой признать торговым барьером и устранить ограничения, введённые Россией на импорт армянской продукции на рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщает # со ссылкой на армянскую прессу, об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян.

По его словам, в октябре состоится заседание ЕЭК, на котором будет принято решение в связи с ограничениями, введёнными Россией в отношении армянской продукции.

«Мы считаем, что это барьер, созданный одной страной в отношении другой. Согласно правилам ЕАЭС, если одна страна применяет подобные меры в отношении другой страны, то последняя может обратиться в ЕЭК. Если комиссия признает происходящее барьером, это государство должно устранить препятствия в течение 30 дней», — отметил министр.