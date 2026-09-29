Казахстан в 2025 году поставил Германии свыше 10 млн тонн нефти, готов и далее выполнять эту миссию с учетом транспортных возможностей, написал в статье для Handelsblatt президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Публикация статьи приурочена к официальному визиту Токаева в ФРГ.

«В 2025 году объем поставок нашей нефти в Германию превысил 10 млн тонн. Мы готовы и далее ответственно выполнять эту миссию с учетом имеющихся транспортных возможностей», — сообщил он.

Казахстан в 2025 году отгрузил в Германию на завод в Шведте 2,1 млн тонн нефти по нефтепроводу «Дружба». В 2026 году республика планировала экспортировать по указанному маршруту порядка 3 млн тонн. Однако с мая Россия прекратила транзит казахстанской нефти по системе «Дружба» в направлении Германии.

С января по апрель 2026 года Казахстан отгрузил в Германию по «Дружбе» 1,02 млн тонн нефти. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщал, что в ближайшие три месяца — сентябрь, октябрь, ноябрь — поставки по данному маршруту не возобновятся.