Иранские чиновники не верят в возможность достижения соглашения с Вашингтоном и открытия Ормузского пролива до американских промежуточных выборов в Конгресс, не исключая эскалации конфликта после 3 ноября, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Иранские чиновники в частном порядке выражали пессимизм по поводу достижения соглашения о прекращении конфликта с Вашингтоном и возобновлении работы Ормузского пролива до американских промежуточных выборов в ноябре», — пишет агентство.

Bloomberg отмечает, что Тегеран и Вашингтон добились незначительного прогресса в ходе непрямых переговоров в Нью-Йорке «на полях» Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе.

«Исламская Республика полагает, что существует высокая вероятность эскалации конфликта после голосования 3 ноября», — сообщили источники, получившие информацию от иранских чиновников.