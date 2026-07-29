Европейские союзники Вашингтона отказываются участвовать в совместном патрулировании Ормузского пролива до прекращения боевых действий между США и Ираном. Об этом сообщила во вторник американская газета Politico.

По словам источников издания, «европейские союзники отказываются поддержать инициативу США по совместному патрулированию Ормузского пролива, пока в войне с Ираном не будет установлено устойчивое перемирие». Как подчеркивается в материале, глава Пентагона Пит Хегсет «убеждает Соединенное Королевство и Францию помочь в руководстве военно-морской коалицией», однако сталкивается со «скептическим отношением» со стороны европейских союзников.

По сведениям газеты, американские и британские должностные лица намерены провести в Лондоне конференцию для обсуждения возможных совместных действий по обеспечению безопасности в зоне Ормузского пролива. Однако, по словам источников, значимых подвижек на этом направлении пока не ожидается. Как подчеркивается в публикации, «давние союзники США по-прежнему недовольны» тем, что Вашингтон не предупредил их заранее о начале военной операции против Ирана. Кроме того, упомянутые страны «с осторожностью относятся к участию в новой опасной миссии, поскольку Белый дом не относится к ним как к партнерам».