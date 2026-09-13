Министр энергетики США Крис Райт призвал не ждать скорого урегулирования с Ираном вопроса о судоходстве через Ормузский пролив.

«Рассчитывать на консенсусное соглашение с Ираном сегодня определенно не лучшая идея», — приводит его слова агентство Bloomberg.

Райт заявил, что нефтяным рынкам пока стоит полагаться на обходные маршруты, которые, по оценкам министра, обеспечивают поставки порядка 10 млн баррелей нефти в день из региона. «Мировые рынки нефти сейчас ограничены в большей мере, чем нам бы хотелось, однако они не чрезмерно скованы», — сказал глава американского Минэнерго.