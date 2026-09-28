Азербайджанские тяжелоатлеты завоевали три медали на чемпионате мира среди мастеров, проходящем в Афинах (Греция).

Как передает İdman.Biz, Вагиф Мусаддиг выступающий в весовой категории до 85 кг среди спортсменов возрастной группы M70, стал чемпионом мира. В сумме двух упражнений он поднял 147 кг и завоевал золотую медаль.

Еще одно «золото» Азербайджану принес Зульфугар Сулейманов. В весовой категории до 75 кг среди атлетов группы M40 он показал результат 249 кг в сумме двух упражнений и поднялся на высшую ступень пьедестала.

Саддар Гулиев, выступавший в категории до 85 кг среди спортсменов M75, с результатом 126 кг завоевал серебряную медаль.

Таким образом, азербайджанские тяжелоатлеты выиграли на турнире две золотые и одну серебряную медаль.